E-commerce, solo un italiano su tre fa acquisti online

(Teleborsa) -Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati Eurostat, con il risultato che poneal pari di Grecia e Cipro e appena sopra la Croazia (29%), la Bulgaria (18%) e la Romania (16%).rispetto al rilevante aumento che il settore dell'E-commerce ha acquisito in gran parte dei Paesi europei. Basti guardare ai vertici della classifica in esame:degli intervistati ha effettuato almeno un acquisto online, mentreToccano la soglia dell'80% anche Danimarca e Lussemburgo, mentre si fermano poco al di sotto Paesi Bassi (79%) e Germania (75%).di età tra i 16 e i 24 anni (47%) e quelli compresi tra i 25 e i 46 anni di età (46%).Infatti le percentuali crollano: soltanto il 21% dei cittadini di età tra i 55 e i 64 anni, l’8% dei cittadini di età tra i 65 e i 74 anni e solamente il 2% degli over 75 ha dichiarato di aver comprato sul web.Viene anche evidenziato come sia molto bassa la frequenza con la quale gli italiani comprano online (solo l'8% effettua più di tre acquisti in tre mesi). Tra leche vengono maggiormente acquistati su Internet, gli italiani preferiscono vestiti e articoli sportivi (13%), viaggi e vacanze (12%) ed articoli casalinghi (12%)., conseguenza anche del ritardo delle nostre infrastrutture informatiche» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro.