Italia, tornano a crescere fatturato e ordinativi

(Teleborsa) -, spiegando che la recente dinamica si colloca in un contesto di espansione iniziata nel secondo semestre del 2016. L’andamento rimane positivo anche in volume., dopo la sostanziale stabilità rilevata nel mese precedente.che segue le flessioni registrate nei due mesi precedenti, determinando una2018 sui tre mesi precedenti.L’andamento congiunturale del fatturato a marzo è trainato soprattutto dal(+1,0%), mentre quelloregistra una crescita più contenuta (+0,3%). La variazione congiunturale degli ordinativi è sintesi di un aumento delle commesse raccolte sul mercato interno (+1,5%) e di una flessione di quelle provenienti dall’estero (-0,8%).del fatturato segnano incrementi congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie ad eccezione dell’energia (-3,0%); il maggior aumento è quello relativo ai beni di consumo (+2,1%).(i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di marzo 2017),con incrementi del 2,8% sul mercato interno e del 5,1% su quello estero.Per il fatturato l’incremento tendenziale più rilevante si registra nelle industrie farmaceutiche (+9,3%), mentre - limitatamente ai settori manifatturieri - la maggiore diminuzione riguarda le industrie del comparto plastico (-2,1%).L’indice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 2,6%, con un incremento maggiore per il mercato estero (+4,2%) rispetto a quanto rilevato per il mercato interno (+1,5%). L’incremento più ampio si registra per i mezzi di trasporto (+16,0%), mentre la flessione più rilevante riguarda il comparto dell’elettronica e dell’ottica (-8,0%).