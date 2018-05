Wall Street chiude con il segno più

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Materiali

Beni di consumo secondari

Beni di consumo primario

Utilities

Nike

General Electric

Walt Disney

Wal-Mart

3M

Home Depot

Mercadolibre

Western Digital

Micron Technology

Baidu

Idexx Laboratories

Vodafone

Liberty Global

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.722,46 punti. Leggermente positivo il(+0,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,15%),(+0,83%) e(+0,77%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione dello 0,86%.del Dow Jones,(+2,66%),(+2,24%),(+2,04%) e(+1,85%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,09%.Sottotonoche scivola dello 0,86%.Tra i(+4,95%),(+4,87%),(+4,61%) e(+4,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -4,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.