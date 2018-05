Agricoltura, crolla la produzione e i prezzi volano

(Teleborsa) -Il dato emerge dal, che, dovuto in buona parte al crollo delle produzioni vinicole (-14,0%) e frutticole (-6,1%), in un contesto dche oltre al settore agricolo comprende quello dell’industria alimentare, è cresciuto dell’1,2% in termini correnti, ma è diminuito dell’1,5% in volume. Scendono le Unità di lavoro complessive dell'1,2%, a causa dell'andamento negativo dell'output e delle avverse condizioni climatiche.Per il secondo anno consecutivo(+3,3% in valori correnti e +1,7% in volume) dopo la pronunciata contrazione degli anni precedenti.a causa delle intense gelate registrate in inverno e dei nubifragi che hanno danneggiato le produzioni. Ilha fatto segnare un calo del 14%,(-11,7%), mentre aumentano quelle(+17,3%).la produzione ha segnato un modesto aumento in volume (+0,6%) solo al Sud mentre è diminuita in tutte le altre ripartizioni: -3,4% nel Nord-est, -2,7% nelle Isole, -1,9% nel Nord-ovest. La flessione più marcata è stata registrata al Centro(-5,7%).