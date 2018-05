FCA, aprile positivo per le immatricolazioni in Europa

FCA

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Avvio di seduta in salita per il titolo diche amostra un rialzo dello 0,55%. Gli investitori festeggiano un aprile in aumento per le immatricolazioni in Europa.. Il dato si mostrarispetto all'anno precedente, con una quota quota del 6,8%.che ha visto un aumento, nello stesso periodo di riferimento del 9,6%. Infatti le vendite sono cresciute del 27,3% ine del 19,4% ina. Positivo il dato anche in, dove è stato registrato un +16,2%.che tocca quota. Ottimo il risultato Oltralpe: le vendite inaumentano addirittura del 28,9%.risultano ancora una volta la 500 (oltre 16 mila immatricolazioni nel mese di aprile) e la Fiat Panda (12 mila immatricolazioni).immatricola 4.400 vetture, per una quota stabile allo 0,3%. In Italia, unica nazione dove il marchio viene commercializzato,continua a essere apprezzata-Salgono invece del 6,3% su base annua, a quota 7.800, le immatricolazioni di. In luce i modelli Stelvio e Giulia, che oltre a beneficiare di una crescita nel mercato estero sono tra le più venute anche in Italia. Sono invece 684 le immatricolazioni ad aprile per il, che registra 14.400 mila nuove vetture in questo mese e 56.000 nel quadrimestre. Ad andare per la maggiore sono i modelli Renegade e Compass.