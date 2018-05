Il mercato dell'auto europeo torna a correre. FCA +2% ma scende quota

Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

(Teleborsa) -dopo la debacle del mese precedente, quando si era registrato il primo calo dal 2014 Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), nel periodo in esame lesu base annua attestandosi a 1.306.273 unità., l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia), che pure sono salite del 9,6%.a 1.184.617 unità.La variazione cumulata da inizio anno per i 28 Paesi Membri segna un +2,7% (oltre 5 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta a +2,6%., fa meglio quello spagnolo che cresce del 12,3% e quello francese del 9%. su anche la Germania (+8%), mentre nel Regno Unito si registra un balzo del 10,4%.Per quanto concerne i singoli marchi,segna un incremento del 2% nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che passa dal 7,4% al 6,8%.Il Gruppomostra una salita delle immatricolazioni del 13,8% e un aumento della sua quota al 25,7% dal 24,7% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa lasegna un +70% circa dopo l'incorporazione di Opel (non inclusa nei dati 2016) con una quota al 16,3% dal 10,5%, mentre la connazionaleha visto un incremento del 9,7% con una quota stabile al 10,8%. Le tedescheregistrano rispettivamente un +6,5% e un -1,4%.