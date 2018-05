Made in Italy, esportazioni di cibo toccano nuovi record

(Teleborsa) - Le esportazioni agroalimentari Made in Italy. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai dati Istat nei primi tre mesi dell’anno.Si tratta di un ottimo risultato proprio all'inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese. Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentare interessano i Paesi dell'Unione Europea, mentre sui rapporti con gli, che sono di gran lunga il principale mercato dell’italian food fuori dai confini dall'Unione, pesa il braccio di ferro sui dazi commerciali fra Trump e il resto del mondo.Una situazione resa ancora più preoccupante dal fatto che glidopodove si cominciano ad avvertire i timori legati alla Brexit."L’andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente migliorare con una più efficace tutela nei confronti della agropirateria internazionale che fattura ormai 100 miliardi di euro utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale” ha affermato il presidente della Coldiretti