Piazza Affari passa dalla parte delle vendite. Europa al palo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Sanitario

Chimico

Materie prime

Banche

Media

Costruzioni

Recordati

Tenaris

Pirelli & C

TIM

Vivendi

Moncler

UBI Banca

Unicredit

Mediaset

Mediobanca

SOL

Datalogic

Reply

Mutuionline

Banca Ifis

Cerved Group

Saras

doBank

(Teleborsa) -A pesare sul listino milanese la tensione degli investitori italiani sulla situazione politica del Paese che rimane quanto mai incerta Un'altro colpo ai mercati è stato inflitto dallache ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia UE per infrazione in diversi ambiti.Sul valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,179. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,88%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota 156 punti base, aumentando di 9 punti base rispetto al precedente, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,17%.passa di mano in salita dello 0,28%. Sulla stessa lineache non registra variazioni significative (+0,25%). Piccoli passi in avanti perche segna un incremento dello 0,38%.A Piazza Affari ilcontinua la seduta con un calo dello 0,37%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità ilche retrocede dello 0,35%.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,95%),(+2,65%) e(+2,13%). Nel listino, i settori(-2%),(-1,62%) e(-0,92%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 5,71%, sui rumors che il fondo CVC Capitral Partners sarebbe interessato al Gruppo farmaceutico . Denaro suche registra un rialzo del 2,20%. Bilancio positivo perche vanta un progresso dell'1%. Frazionali i rialzi diche ieri 15 maggio ha riunito il CdA che ha svelato i conti del primo trimestre . Inoltreha rinunciato alla direzione sul gruppo che inoltre ha presentato al Ministero del Lavoro un progetto di Cassa Integrazione Straordinaria . Fa beneche cresce dell'1,32%.Le, invece, si registrano suche ottiene -4,25%. Crolla, con una flessione dell'1,98%. Vendite a piene mani suche soffre un decremento del 2,01%. Giornata no per, che registra un ribasso dell'1,97%.di Milano,(+4,17%),(+3,33%),(+3,05%) e(+2,28%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,77%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,76%. In caduta liberache affonda del 3,38%. Pesanteche segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.