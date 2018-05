Wall Street in stand-by. Focus su Cisco

Cisco System

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Coca Cola

Cisco Systems

JP Morgan

Cerner

Take-Two Interactive Software

Nvidia

Sirius XM Radio

Netease

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori delusi dalle previsioni deboli fornite da, mentre il mercato guarda agli imminenti colloqui in tema di scambi commerciali tra USA e Cina.Prima dell'avvio degli scambi sono stati annunciati i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali l’indice Fed di Filadelfia . Tra meno di mezz'ora, sarà pubblicato il dato sul leading indicator di aprile. Ieri, la statistica sulle vendite al dettaglio ha segnalato un’accelerazione del ritmo di crescita dell’economia americana, nel secondo trimestre.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 24.738,74 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.720,15 punti. Poco sotto la parità il(-0,22%); pressoché invariato lo(-0,16%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartodel Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,13%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, -3,79%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Al top tra i, si posizionano(+1,18%),(+0,90%),(+0,89%) e(+0,72%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,06%.