Applied Materials crolla al Nasdaq dopo i conti

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita dell'8,27% sui valori precedenti.La società di chip ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 1,09 dollari in aumento del 43% rispetto agli 0,76 dollari registrati nello stesso periodo di un anno fa. I ricavi sono cresciuti del 29% a 4,57 miliardi. Entrambi in dati sono al di sotto delle attese degli analisti.Per il terzo trimestre, Applied Materials si attende vendite comprese tra 4,33-4,53 miliardi mentre l'EPS è stimato nell'intervallo 1,13-1,21 contro un consensus per 1,16 dollari.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 50,35 dollari USA. Primo supporto visto a 48,59. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,68.