Argentina, FMI decide su 30 miliardi di aiuti

(Teleborsa) - "Lo staff dell'FMI sta proseguendo le discussioni con le autorità argentine verso un programma finanziato dal Fondo. Il nostro obiettivo comune è raggiungere una rapida conclusione di queste discussioni". Lo ha detto il, annunciando che una riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo in Argentina, è prevista per oggi, 18 maggio."Si tratterà di una, come parte del nostro consueto processo di informazione del Consiglio sui negoziati per i programmi dell'FMI ad alto accesso" - ha spiegato Rice.Il CdA del Fondo guidato da, prenderà in considerazione la richiesta di aiuto dell'Argentina dopo un periodo di turbolenza finanziaria che ha colpito la valuta della terza più grande economia dell’America Latina. L'FMI, discuterà informalmente oggi su un pacchetto di aiuti finanziari da 30 miliardi di dollari.