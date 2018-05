Commercio, Cina pronta a abbattere il surplus con gli USA

(Teleborsa) - La Cina sarebbe pronta a fare un passo verso gli Stati Uniti per risolvere le dispute commerciali che stanno tenendo in apprensione il settore economico globale.Secondo diversi media statunitensi ieri, 17 maggio, in occasione deltra il vice Premier cinese Liu He e l'Amministrazione Trump,In questo modo la Cina accetterebbe la proposta avanzata da Washington all'inizio del mese.Questi report sono però in discordia con i commenti rilasciati dal Presidente americano , che ha espresso dubbi sul successo delle trattative con Pechino.