Fervi, ok dell'assemblea al bilancio 2017

Fervi

(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea dial bilancio 2017. La società attiva nel settore della fornitura di attrezzature al servizio deiprofessionisti della manutenzione e riparazione, quotatasi a fine marzo , ha chiuso il periodo cone conLa posizione finanziaria netta è negativa per 5.585 mila euro dagli 11.857 mila euro al 31 dicembre 2016.. Il dividendo sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 20 giugno 2018 con data stacco cedola il 18 giugno 2018 e record date il 19 giugno 2018.