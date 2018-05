Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari

FCA

(Teleborsa) - Si muove in retromarciache ascivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ci sarà un totale riposizionamento della produzione italiana, con l'addio dei modelli Punto e Mito a favore di nuovi modelli di Maserati e dei SUV di Jeep, mentre la produzione Panda verrà trasferita in Polonia.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 19 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 18,69. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 18,56.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)