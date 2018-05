Italia, non riparte l'edilizia a marzo

(Teleborsa) -Nel mese in esame, rileva l'Istat,rispetto al mese precedente.Nello stesso mese lafa registrare una variazione congiunturale nulla per il fabbricato residenziale e una diminuzione dello 0,2% sia per il tronco stradale con tratto in galleria sia per quello senza tratto in galleria.Nella media del primo trimestre di quest’anno,rispetto al trimestre precedente.corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di marzo 2017), mentre si osserva una contrazione dell’8,0% per l’indice grezzo.per il fabbricato residenziale e per il tronco stradale con tratto in galleria e dell’1,2% per quello senza tratto in galleria.