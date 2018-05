La Commissione UE promette tutele per le aziende che investono in Iran

(Teleborsa) - Lalavorerà perLo ha assicurato l'Esecutivo comunitario al termine del meeting informale dei leader UE di Sofia in occasione del quale è stata messa nero su bianco la volontà dell'Unione Europea di confermare l'accordo sul nucleare in Iran nonostante l' addio degli Stati Uniti "Finché gli iraniani rispetteranno i propri impegni, l'UE si atterrà all'accordo" ha dichiarato il Presidente della Commissione europea, che tuttavia non ha nascosto i timori per il ritiro degli USA dall'accordo. "Le sanzioni americane non saranno prive di effetti. Quindi, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni" ha incalzato.