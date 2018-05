TAV, monito all'Italia da UE e Francia: "rispettare impegni presi"

(Teleborsa) - IlNell'ultima versione dell'accordo di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle ècon l'obiettivo di avviare una discussione più approfondita in materia, ma intanto sono giunti alcuni richiami in materia.Lahaper completare i corridoi Ten-T mentre dAd oggi i lavori per la TAV sono costati 1,5 miliardi di euro.Secondo l', in quanto dovremmo restituire all'Europa il 50% dei finanziamenti erogati per gli studi e i progetti, la quota di costi sostenuta dalla Francia", come spiegato dal Presidente Dario Gallina, secondo il qualee non è vero che i costi per ultimare l'opera sono proibitivi.La, su un totale di 8,6 miliardi finanziato al 40% dall'Europa, è infatti, "circa quanto ci costerebbe recedere, privandoci però di un'opera fondamentale per il trasporto di merci e persone" ha poi dichiarato Gallina, ricordando che "oggi alla realizzazione della TAV lavorano 800 persone e che in capo a 2/3 anni, con il potenziamento dei cantieri, sarebbero progressivamente saliti sino a 8 mila unità. Ma soprattutto, il danno economico per le imprese sarebbe gravissimo: sparirebbero infatti tutti gli appalti per un valore di 5,5 miliardi di euro, già in assegnazione entro il 2019" ha concluso.