Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Prosegue con passo debole la borsa di Wall Street con gli investitori concentrati sulla ripresa dei negoziati commerciali tra USA e Cina mentre sullo sfondo restano le incertezze legate al vertice fra il presidente USA, Donald Trump e il leader nordcoreano.L'agenda macroeconomica odierna non prevede la diffusione di dati congiunturali rilevanti, mentre sul fronte dei risultati societari sono attesi quelli di. Il costruttore statunitense di macchine agricole,, ha già annunciato i conti del secondo trimestre fiscale , giudicati dagli analisti deludenti.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 24.730,88 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.715,78 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il(-0,25%), come l'S&P 100 (-0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,76%),(-0,75%) e(-0,61%).Al top tra i(+2,17%),(+1,21%),(+1,11%) e(+0,53%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Tra i(+2,78%),(+2,60%),(+2,08%) e(+1,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,13%.Affonda, con un ribasso del 7,74% dopo l'uscita del CEO