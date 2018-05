A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in buon rialzo la borsa di Wall Street complice l'attenuarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina . Le due nazioni sembrano aver trovato un accordo quadro che porterà alla sospensione dei dazi decisi da Trump contro Pechino.Dal fronte macro, l'unica statistica in agenda oggi è stata quella sull' indice CFNAI di aprile, risultata in miglioramento Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,20%, a 25.011,47 punti; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dello 0,76%. In moderato rialzo il(+0,65%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,33%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,52%),(+1,26%) e(+0,89%).Al top tra i(+3,49%),(+2,67%),(+2,51%) e(+2,28%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.Tra i(+4,19%),(+2,95%),(+2,58%) e(+2,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,39%.In apnea, che arretra del 4,09%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,61%.