Infine premiazione dei vincitori del Concorso “Viaggiatori per un anno”, che offre la possibilità di utilizzare gratuitamente tutti i treni della rete per 365 giorni.

(Teleborsa) -In primo piano, aumento di frequenze per. Per questi ultimi vero e proprio salto di qualità con l’entrata progressiva in servizio dei nuovi treni Pop e Rock , gioielli di tecnologia avanzata e di confort.Presentazione a Milano con lo stato maggiore della società delal completo, guidato dall’Amministratore Delegato di Trenitalia,, dal Presidentee dagli altri dirigenti., ha detto il top manager della compagnia ferroviaria, citando i dati di fatturato ed i treni movimentati ogni giorno. Iacono ha poi ha aggiunto che Trenitalia è anche una, grazie all'attenzione agli aspetti della sicurezza ed alla riduzione del numero di incidenti, ed una, cioè attenta all'ambiente ed ai consumi energetici.