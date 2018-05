Salvini-Di Maio, fumata bianca sul Premier. "C'è l'accordo, spero non ci siano veti sulla squadra". Si parla di Massolo

(Teleborsa) - Habemus papam. Anzi, premier.Così il leader della Lega,, dopo l'incontro a Roma, durato poco più di un'ora, con il capo politico del M5S,ha annunciato la fumata bianca."Contiamo di essere chiamati il prima possibile dal Quirinale - ha detto - eSi tratta di un nome equilibrato che soddisfa noi e loro". In ogni caso la chiamata c'è stata, e Di Maio e Salvini sono attesi per il pomeriggio di oggi dal Presidente Mattarella.Il Premier scelto "che finora potrebbe non aver mai votato né il M5S né la Lega, così come secondo me anche alcuni ministri., ambasciatore di alto profilo che ha percorso tutti i gradini della carriera diplomatica, attualmente Presidente di Fincantieri.