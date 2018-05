Astaldi conferma: linea credito con Banco di Brasil rimborsata "nei termini"

Astaldi

(Teleborsa) -. Lo ha detto con una brevissima nota la compagnia di costruzioni, in seguito ai rumors riportati da alcuni organi di informazione in riferimento a quanto apparso ieri sul sito della International Swaps & Derivatives Association."Astaldi informa che la linea bilaterale in essere con il Banco do Brasil è stata regolarmente rimborsata nei termini fissati dallo stesso istituto", si legge.La precisazione aarriva dopo che l'ISDA, autorità internazionale per la regolamentazione del mercato dei derivati, aveva sollecitato una "verifica" sul marcato rimborso di una linea di credito in essere con il Banco di Brasil. Linea che il management di recente aveva indicato fra quelle in corso di rinegoziazione.