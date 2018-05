Giornata di saliscendi con finale positivo per le Borse europee

Spread

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Telecomunicazioni

Servizi per la finanza

Vendite al dettaglio

Beni personali e casalinghi

Brembo

Fineco

Saipem

Unicredit

Moncler

Prysmian

Credito Valtellinese

Geox

Inwit

Cerved Group

OVS

(Teleborsa) - I listini azionari europei concludono la seduta finanziaria recuperando terreno sul finale. Stesso movimento per Piazza Affari grazie alla buona performance registrata dai titoli oil auto e risparmio gestito. Resta sotto pressione loBTP-Bund a 177 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,33%, mentre si attende la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul premier indicato dai partiti Lega-M5S L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'è sostanzialmente stabile su 1.292,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,68%.avanza dello 0,71%.sale dello 0,23% mentre, mostra un +0,05%., con il, che termina a 23.217 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,99 miliardi di euro, in deciso ribasso (-31,26%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,34 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 324.412, rispetto ai precedenti 407.482 ed i volumi scambiati sono passati da 1,74 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,21 miliardi.Tra i 222 titoli trattati, 113 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 93 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 16 titoli.In luce sul listino milanese i comparti(+1,90%),(+1,31%) e(+0,92%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,27%) e(-0,66%).di Milano, troviamo(+3,33%),(+3,26%),(+2,55%) e(+2,43%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.di Milano,(+5,36%),(+3,45%),(+3,08%) e(+3,08%)., chiude con un -1,98%.