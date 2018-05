Regno Unito, fabbisogno Tesoro ai minimi da 10 anni fa correre sterlina

(Teleborsa) -e si confronta con uno di 799 milioni a marzo. Tuttavia, la differenza con lo stesso mese del 2017 è di 1,6 miliardi (in meno) e rappresenta per questo mese dell'anno il fabbisognoComplessivamente,chiuso a marzo 2018 si attesta a 40,5 miliardi di sterline , risultandoed inferiore alle previsioni del Tesoro britannico.Sempre ad aprile, il(escluse banche) è risultato pari a(pari all'85,1% del PIL), con un incremento di 56,8 miliardi di sterline rispetto allo stesso mese dello scorso anno.Frattanto,, dopo la giornata no vissuta ieri, quando i commenti delavevano zavorrato la valuta britannica, indicando la messa in stand-by di un eventuale rialzo dei tassi. Oggi, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1395 ed il cable a 1,3473 (+0,33%).