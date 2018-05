Retelit si aggiudica il restyling dei servizi ICT del Gruppo ospedaliero San Donato

Retelit

(Teleborsa) -, primo gruppo italiano con una rete di 18 ospedali. La società sarà fornitore e partner unico di riferimento per loper il rinnovamento e l’evoluzione dei propriL’operatore italiano ha disegnato per il Gruppo unache include una rete VPLS-MPLS per nle sue 50 sedi, connessioni in bassa latenza e altissima capacità per l’allineamento e la replica dei sistemi presso i Data Center, accesso Internet in fibra ottica garantito ad altissima capacità (10 Gbps), Application Performance Management (APM), connettività verso il Cloud pubblico e fornitura di un firewall per la sicurezza perimetrale.“Siamo orgogliosi di poter servire una Società importante come Gruppo San Donato, la cui attenzione all’adozione delle nuove tecnologie digitali lo pone all’avanguardia nel proprio settore”, commenta, Amministratore Delegato di Retelit, ricordando la "crescita di Retelit nel segmento business" e gli ultimi dati trimestrali "che proprio nel comparto enterprise hanno registrato una crescita del 35% del fatturato”.