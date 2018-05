Spunti in acquisto sulle banche. Fineco in pole

Finecobank

Unicredit

UBI Banca

Banco BPM

MPS

BIM

(Teleborsa) - Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari, seppur limitati, dopo lo scivolone della vigilia, sulla scia della forte risalita dello spread BTP-Bund, complice l'attuale situazione politica.Tra i player del comparto, il cui indice di riferimento (FTSE IT Banks) guadagna lo 0,50%, guida i rialziche balza di oltre 2 punti percentuali. Le azioni trainano anche il risparmio gestito dove Azimut sale dell'1,79%.Progressi intorno all'1% vengono registrati da. Riduce il calo iniziale,che sale appena dello 0,13%. Fuori dal principale paniere, si muove in controtrend,che cede il 2,54%. Tonica, invece,(+4,53%) premiata dal mercato per il perfezionamento dell'acquisto da parte di Trinity Investment della quota di controllo in BIM.