Fiera Milano, il Piano Strategico piace. Titolo +3,80%

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il mercato accoglie con favore ildi, subito in forte rialzo a Piazza Affari con un guadagno del 3,80% a 2,75 euro.La società stima un "forte aumento dei risultati e solida generazione di cassa nel quinquennio", come spiega in una nota. In particolare, l'è indicato a 28-32 milioni di euro, in aumento rispetto a un Ebitda medio annuo di 10 milioni del periodo 2013-2017, "per effetto delle linee di crescita delineate e della riduzione di costi fissi"."a prescindere dalla stagionalità tipica del business".Previsti inoltrepari a 260-280 milioni di euro, in crescita rispetto a 247 milioni medi annui realizzati nel quinquennio 2013-2017, e unapositiva per 70-90 milioni di euro a fine Piano.