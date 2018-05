Scuola, docenti dalle carriere ridotte: va considerato il servizio svolto nelle paritarie

(Teleborsa) - Gli anni di insegnamento svolti presso le scuole paritarie sono anni di servizio a tutti gli effetti, a prescindere dal tipo di contratto sottoscritto: il Miur li deve quindi fare valere in tutte le circostanze, a partire delle ricostruzioni di carriera. A stabilirlo è stato ilche ha accertato il diritto dei docenti immessi in ruolo nella scuola pubblica a vedersi riconosciuto il servizio svolto nella scuola paritaria ai fini degli anni utili al posizionamento di carriera individuale: i giudici hanno dato piena ragione ai legaliFabio Ganci, Walter Miceli e Maria Maniscalco,, riconoscendole anche il"Il ministero dell’Istruzione– commenta– non considerandolo ai fini della ricostruzione di carriera e neanche nelle procedure di mobilità o nelle graduatorie interne d'istituto. Non è possibile, però, discriminare tale servizio soprattutto quando la normativa di settore è chiara nel definirne l'equiparazione.- ha aggiunto il sindacalista -anche ai tavoli della contrattazione collettiva ribadendo cheche vanno sempre a discapito dei lavoratori precari o dei servizi da loro svolti prima dell'immissione in ruolo".