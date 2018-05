Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,21% a 24.886,81 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.733,29 punti. Positivo il(+0,87%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,90%),(+0,86%) e(+0,76%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,60%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,40%),(+1,30%),(+1,20%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,36%.scende dell'1,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%.Tra i(+3,98%),(+3,95%),(+3,47%) e(+3,40%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,59%.Affonda, con un ribasso del 2,04%.