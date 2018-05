Autogrill, Tondato: "Sì a eventuali M&A, no a vendita asset "

Autogrill

(Teleborsa) -(fusioni e acquisizioni, o M&A) mentre al momento"La cosa più importante per noi è migliorare il business europeo e italiano, dopodiché dobbiamo prepararci:" ha dichiarato l'Amministratore Delegato del Gruppo,, a margine dell'Assemblea degli azionisti."Dovesse esserci una possibilità, una finestra, non siamo chiusi, non lo siamo mai stati" ha aggiunto, spiegando didel Gruppo: "Non mi sembra un'ipotesi" ha detto Tondato, ricordando quanto detto oggi dal Presidente, ossia che "".