Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,30%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,20%, chiudendo a 2.727,76 punti. In denaro il(+0,87%); poco sotto la parità lo(-0,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,75%),(+0,60%) e(+0,59%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,67%),(-0,71%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+2,89%) e(+1,14%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,30%.Composta, che cresce di un modesto +0,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.(+3,33%),(+2,87%),(+2,53%) e(+2,41%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,19%.In caduta libera, che affonda del 3,10%.