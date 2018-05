Elica festeggia il "buy" di Banca IMI

Elica

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,34%.A fare da assist alle titolo contribuisce la valutazione positiva giunta dagli analisti di Banca IMI che hanno alzato il giudizio sul titolo con raccomandazione "buy". Rivisto al ribasso, invece, il target price a 3,10 euro che si confronta con i 2,33 euro delle attuali quotazioni.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,257 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,372 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,193.