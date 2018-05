Lavoro, assunzioni in crescita del 15,2% nel primo trimestre

(Teleborsa) - Inizio d'anno con il segno più per le assunzioni del settore privato.Complessivamente, segnala l'INPS nell'Osservatorio sul precariato,, ilrispetto allo stesso periodo del 2017.: contratti a tempo indeterminato +5%, contratti a tempo determinato +12,1%, contratti di apprendistato +18,6%, contratti stagionali +31,4%, contratti in somministrazione +18% e contratti intermittenti +51,9%.Nello stesso periodo lesono state 51.000, in forte incremento (+73%) rispetto allo scorso anno, mentre risultano(-19,0%).Lenel complesso sono state: a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto i contratti a tempo determinato e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-6,6%).Sempre nel primo trimestre del 2018 il, pari a +393.000, superiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+334.000).