Mercati europei positivi con focus su verbali BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Chimico

Alimentare

Telecomunicazioni

Automotive

Moncler

STMicroelectronics

Banca Generali

Poste Italiane

Fiat Chrysler

RCS

El.En

Cerved Group

Danieli

Credito Valtellinese

(Teleborsa) -, seppur con guadagni limitati, complici le, dopo che l'amministrazione Trump ha avviato un'indagine nazionale sulla sicurezza, sull'importazione di auto e camion , che potrebbe portare all'introduzione di nuovi dazi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico di premier a Giuseppe Conte , nome indicato dal nascente governo Lega-M5S. Il giurista ha accettato l'incarico di formare un esecutivo giallo-verde, con riserva, come da formula di rito. Ora si attende di conoscere la squadra di governo mentre è già partito il Il nome più discusso è quello di Paolo Savona all'Economia , il professor "anti-euro" che piace tanto al leader della Lega, Matteo Salvini ed ha incassato anche l'ok del capo politico, Luigi Di Maio, ma sembrerebbe essere meno gradito al Quirinale.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.296,2 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,64%.Rallenta la tensione sulloche migliora, toccando i 183 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,35%., sale appena dello 0,06%. Dimessa(-0,07%). Più deciso il passo per, che segna un incremento marginale dello 0,44%., che mostra sulun rialzo dello 0,36%.(+2,02%),(+1,77%) e(+1,64%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,46%) e(-0,42%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,27%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,17%.Su di giri(+2,15%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,01%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Tra i(+3,27%),(+3,17%),(+2,89%) e(+2,73%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,57%.