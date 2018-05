Wall Street avvia a marcia indietro

Dow Jones

(Teleborsa) -con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,40%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità loche retrocede dello 0,38%. In calo anche il(-0,31%). Gli investitori rimangono prudenti guardando alla politica protezionistica del presidente degli Stati Uniti. Dopo aver confermato, ieri 23 maggio, i dazi su alluminio e metallo alla Cina, il tycoon ha lasciato presagire di voler imporre nuovi dazi anche sulle importazioni delle autovetture negli USA.



tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,58%) e(-0,88%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,05%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.Calo deciso per, che segna un -1,60%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.In perdita, che scambia con un -0,98%.(+2,15%),(+0,87%),(+0,44%) e(+0,81%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.