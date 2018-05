Carel, il debutto in Borsa l'11 giugno. Al via l'IPO

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il prospetto informativo per la quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Carel Industries. L'approvazione, segue il provvedimento di Borsa Italiana sull'ammissione a quotazione della società.L'Offerta ha per oggetto, prive di indicazione del valore nominale,di Carel.Ilsarà ottenuto attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.L'intervallo di valorizzazione indicativa diistituzionale è compreso tra un, corrispondente a un intervallo di valorizzazione indicativo del capitale compreso tra 670 milioni e 780 milioni di euro.(Collocamento Istituzionale)2018. Laè prevista per l’11 giugno.