Generali rinnova e incrementa a 4 miliardi le linee di credito revolving

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha rinnovato le linee di credito revolving, sottoscritte inizialmente nel 2013 e rinnovate nel 2015, aumentando il loro importo complessivo a 4 miliardi di euro.Questa operazione - si legge in una nota - considerate le dimensioni e le caratteristiche, evidenzia l'elevato merito di credito e le favorevoli condizioni di mercato di cui gode il Gruppo Generali. Inoltre rappresenta, in linea con la migliore prassi di mercato, uno strumento efficiente il cui scopo principale è proteggere la flessibilità finanziaria del Gruppo in caso di scenari negativi.sindacate dal valore di 2 miliardi ciascuna, della durata di 3 e 5 anni, organizzate, rispettivamente, da UniCredit e Santander in qualità di Global Coordinators. L’operazione ha visto una significativa partecipazione da parte di primari istituti di credito nazionali ed internazionali.Le nuove linee di credito presentano inoltre: il loro costo è legato sia agli obiettivi in termini di investimenti green sia ai progressi registrati nella sostenibilità. "Questa operazione rafforza ulteriormente l’impegno di Generali in materia di Sostenibilità e Ambiente, come previsto nella Carta degli Impegni di Sostenibilità e nella Strategia sul Cambiamento Climatico".