Governo, concluso incontro informale tra Conte e Mattarella

(Teleborsa) - E' durato circa un'ora il colloquio interlocutorio informale traPresidente del Consiglio incaricato e il Capo dello StatoDopo l'incontro,ha lasciato ilda un'uscita secondaria e, salito inha fatto ritorno a. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se uno dei temi trattati è stata la candidatura di Paolo Savona come titolare al. Ma ilrimane prudente vista la sua fama anti-euro. Dunque tutto rimandato tra domenica 27 e lunedì 28 maggio per la formazione del nuovo Governo.Stamane 25 maggio, Conte ha incontrato i vertici di Bankitalia , poi è stata la volta del Capo politico del, e il segretario federale della. "Procede tutto per il meglio - ha assicurato-. L'incontro è andato bene. Sulla squadra di Governo la parola spetta al presidentee e al presidente della".Intanto si è chiusa un'altra giornata negativa per Piazza Affari . Gli investitori non possono fare a meno di guardare alla situazione politica del Paese che ha acuito le tensioni sulla finanza tricolore con inevitabili ripercussioni sullo Spread, balzato ol massimi di 4 anni . Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs : "Crediamo che lo spread sovrano italiano rimarrà superiore ai livelli che sarebbero ottimali al momento (120-140 punti base) ma non raggiungerà valori tali da creare problemi sistemici per l'intera Eurozona".