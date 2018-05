La tempesta perfetta di Trump: petrolio in calo, dollaro debole e beni rifugio alle stelle

(Teleborsa) -, ma ormai ci siamo abituati... Il Presidente degli Stati Uniti d'America ha annullato il summit USA-Corea del Nord in scia ai toni "ostili" usati dal leader nordcoreano, contrario all'idea di abbandonare la propria politica nucleare.Non ci sarà più, dunque, il tanto atteso vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord in programma il prossimo 12 giugno a Singapore, a causa della "tremenda rabbia e aperta ostilità" emersa nelle ultime dichiarazioni di Kim. "Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, hanno perso una grande opportunità per costruire una pace duratura e una grande prosperità. La perdita di questa opportunità è veramente un momento triste della storia" conclude la lettera inviata da Donald Trump al leader nordcoreano.Gli investitori avversi al rischio, intimoriti da possibili pesanti ripercussioni a livello geopolitico, "scappano" dall'azionario per trovare ristoro nei cosiddetti beni rifugio. In particolare guardiamo alle quotazioni dell', per quotare stamattina (25 maggio 2018) a 1.302 dollari. In calo, invece, la borsa di Wall Street . Ieri il biglietto verde ha perso terreno nei confronti delle principali divise internazionali, con ilper sgonfiarsi successivamente e quotare stamane a 1,1701. Debole anche l'oro nero: il, esattamente a 70,49 dollari al barile.