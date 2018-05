Positivi i listini europei. Milano ancora debole su incertezze governo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Sanitario

Viaggi e intrattenimento

Beni personali e casalinghi

Banche

Chimico

Materie prime

Leonardo

Moncler

Recordati

Pirelli & C

Banco BPM

Mediobanca

BPER

UBI Banca

Datalogic

Autogrill

Amplifon

IMA

Credem

doBank

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che resta debole sulle incertezze legate al governo nascente lega-M5S e in attesa di conoscere la squadra di governo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,87%, scendendo fino a 69,39 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a 200 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,44%., mostra un ampio vantaggio dell'1,02%. Si muove in modesto rialzo, +0,25% così come, +0,55%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,22%),(+1,61%) e(+1,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,89%),(-1,33%) e(-0,99%).di Milano, troviamo(+3,29%),(+3,12%),(+2,43%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si confermano sulle banche, in particolare:, -4,33%;, -2,66%,, -2,55 e, -2,46%.Tra i(+4,02%),(+3,02%),(+2,86%) e(+2,69%). Giù anche le qui banche con, che prosegue le contrattazioni a -2,86%. Sensibili perdite anche per, in calo del 2,32%,, che arretra del 2,31% e, che mostra una caduta del 2,24%.