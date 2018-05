Rimbalza FCA, nuovi target da Kepler Cheuvreux

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza dell'1,57% all'interno di un comparto europeo positivo (DJ Stoxx Auto +0,31%). Ieri, l'intero comparto automotive ha risentito della possibilità che gli USA introducano nuovi dazi sulle importazioni di veicoli.A fare da assist al titolo FCA, oggi, contribuisce la valutazione positiva giunta da Kepler Cheuvreux. Gli esperti hanno alzato il target price sulle azioni, portandolo a 25 euro, prezzo che si confronta con i 19,08 euro delle attuali quotazioni. Confermato il giudizio "buy".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,91 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,76.