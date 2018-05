Yoox Net-a-Porter, Richemont supera 95% capitale. Delisting il 20 giugno

Compagnie Financière Richemont

Yoox Net-a-Porter

(Teleborsa) -, gruppo svizzero di beni di lusso, ha superato la soglia di 95% del capitale di, nell'ambito dell’ offerta pubblica di acquisto promossa da RLG Italia Holding sulla totalità delle azioni ordinarie (YNAP) emesse e in circolazione e quelle di futura emissione e"Dall'inizio del Periodo di Sell-Out sono state portate in adesione n. 13.999 Azioni YNAP da parte di 34 Azionisti Richiedenti, che sommate alle n. 64.940.119 Azioni YNAP già detenute dall’Offerente alla fine del Periodo di Adesione e alle n. 23.187.386 Azioni YNAP già detenuteda Richemont UK, Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, ammontano a n. 88.141.504 Azioni YNAP, pari al 95,006% del capitale sociale ordinario di YNAP al 24 maggio 2018 (rappresentato da n. 92.774.384 Azioni YNAP)"."Al termine della Procedura di Sell-Out attualmente in corso (l'operazione è iniziata il 21 maggio e terminerà l'8 giugno), Richemont darà corso alla procedura congiunta con riferimento alle ulteriori azioni YNAP residue ancora in circolazione alla data di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto il 15 giugno 2018".I titoli Yoox Net-A-Porter sarannoprima del