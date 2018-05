In Italia sfornate 8 milioni di pizze ogni giorno

(Teleborsa) - Italia e, binomio ormai indissolubile soprattutto all'estero. Nel Bel Paese la produzione giornaliera è di ben 8 milioni di pizze, due miliardi l'anno, preparate da circa 105mila pizzaioli, che superano i 200mila nei fine settimana.. Tra queste, 76.357 sono veri e propri esercizi di ristorazione. Quasi 40mila sono ristoranti-pizzerie, circa 36.300 bar-pizzerie. Negli altri casi l’attività di somministrazione non è consentita. Sono i numeri elaborati dalsu dati di Infocamere e Infoimprese e presentati da CNA Agroalimentare.La pizza tradizionale piace più della gourmet: a scegliere la prima sono 8 italiani su 10. Buona e accessibile: la fascia di prezzo non supera in un caso su due i 7 euro. La pizza tonda sbaraglia, inoltre, la concorrenza rappresentata dagli altri formati e la si preferisce in abbinamento con delle fritture. La stragrande maggioranza degli intervistati predilige l’impasto con farina 00 e cottura nel forno a pietra. Gustare la specialità napoletana perlopiù comodamente serviti al tavolo è la scelta che va per la maggiore soprattutto per il 75 % della clientela: le famiglie.