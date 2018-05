CAD IT, via libera del CdA a progetto di fusione in Quarantacinque

CAD IT

(Teleborsa) - Via libera dal Consiglio di Amministrazione dial progetto di fusione per incorporazione di CAD IT nella propria controllante Quarantacinque. La fusione verrà sottoposto all'approvazione dell’Assemblea dei Soci già convocata per il giorno 13 luglio 2018. Il progetto di Fusione è stato approvato anche dall'Amministratore Unico di Quarantacinque., di conseguire una stabilità dell’assetto manageriale ed un risparmio di costi collegati al venir meno degli oneri connessi alla stessa quotazione. Il perfezionamento dell'operazione si prevede che avverrà nel corso del quarto trimestre 2018.Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura: n. 2,15682889 azioni ordinarie Quarantacinque, prive di valore nominale espresso, per ogni n. 1 azione ordinaria CAD IT del valore nominale di 0,52 euro ciascuna.In particolare, a servizio del concambio, Quarantacinque procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi 65.286 euro, mediante emissione di massime n. 6.528.622 azioni