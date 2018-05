Conti correnti e conti depositi: i rendimenti più alti sono online

(Teleborsa) -, dopo un periodo piuttosto faticoso a causa soprattutto dai problemi legati alla precarietà del lavoro.: il valore passa dai 12.346 euro ai 12.695 euro, quasi 1.500 euro in più rispetto a quanto registrato durante l'ultima parte del 2016.Questi dati emergono dalle rilevazioni dell’Osservatorio ConfrontaConti.it, dai quali si evince anche che. Il 38,5% del campione ha un’età compresa tra i 26 e i 40 anni mentre solo il 6,7% è un under 25. Ancora un rialzo per le richieste di apertura degli over 55, ora al 19,1% contro il 17,5% dello scorso semestre.. Il 39% dei correntisti richiede la gestione via web ma con la possibilità di recarsi talvolta in filiale: solo il 7,8% decide di utilizzare esclusivamente il conto tradizionale in sede., un vero e proprio salvadanaio dove allocare i risparmi, che se investiti in altri strumenti rischierebbero di essere esposti a un rischio molto più elevato, nonostante i. Negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento del 44% delle somme investite dagli italiani in conti deposito: in valore assoluto, si è passati da circa 400 miliardi di euro a 578 miliardi di euro, ripartiti in tutti i conti deposito detenuti dalle varie banche che operano sul mercato nazionale., al 72,1% dal 53,8% della seconda metà del 2017.: il 46,5%, contro il 44,2% dello scorso semestre. Il 32,8% ha tra i 41 e 55 anni, il 18,8% tra i 26 ed i 40 anni e un piccolo 1,9% è di un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, comunque in crescita rispetto all'1,4% dell’ultima parte del 2017.