Italia, fiducia consumatori ai minimi da settembre

(Teleborsa) -, che interrompe la sostanziale tenuta registrata nei primi mesi del 2018.è previsto, nel mese di maggio, che. Anche per l’indice composito delL’evoluzione negativa dell’indicatore di fiducia dei consumatori riflettema con differenti intensità:passano da 108,0 a 107,7 e da 114,0 a 112,4 rispettivamente;da 141,8 a 132,6 epassa da 121,1 a 116,5, mostrando quindi flessioni più marcate., il clima di fiducia diminuisce nel(da 135,2 a 134,1), in quello dei(da 106,4 a 106,0) e rimane stabile nellaa quota 107,7); invece, nelsi stima un aumento dell’indicatore (da 97,6 a 99,8)., nel comparto manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini mentre le attese sulla produzione sono in calo; il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino aumenta leggermente. Nelle costruzioni si stima un diffuso miglioramento dei giudizi sugli ordini a cui si uniscono stime in calo per le aspettative sull’occupazione., l’evoluzione negativa dell’indice di fiducia riflette un peggioramento sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini; i giudizi sull’andamento degli affari sono invece in miglioramento. Passando al commercio al dettaglio, si segnala che i giudizi sulle vendite sono in peggioramento ma si stima un aumento delle aspettative sulle vendite future. Le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo.