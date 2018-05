Italia Travel Awards, Trenitalia riceve l'Oscar del Turismo

(Teleborsa) -, si è aggiudicata un riconoscimento in occasione dell'Italia Travel Awards, gli Oscar del Turismo assegnati al The Church Palace di Roma.La compagnia nazionale vede così per ill'assegnazione dell’ambito trofeo, quest’anno tributato per entrambe le categorie di votanti: clienti viaggiatori e agenti di viaggio.Ampia partecipazione di professionisti, operatori e viaggiatori: sono stati 22.755 gli utenti registrati che, attraverso un sistema di votazione libero e trasparente via web su italiatravelawards.it, hanno espresso le loro preferenze per ognuna delle categorie in concorso.come Compagnia Ferroviaria preferita sia da agenti che da viaggiatori c’era, chiamata per due volte sul palco per la consegna della statuetta dal titolo “La Viaggiatrice”.