Italiaonline e IAB Italia insieme per la formazione digitale delle imprese italiane

Italiaonline

(Teleborsa) -prosegue nella sua mission di digitalizzazione delle imprese italiane e sigla un importante accordo con, la più importante associazione nel campo della pubblicità digitale. L’accordo prevede un, sviluppato su una piattaforma di e-learning on demand personalizzata –, finalizzato ad ampliare le competenze digitali delle Piccole e Medie Imprese (PMI).Due i corsi, della durata complessiva di 14 ore e fruibili da qualsiasi device sulla piattaforma di IAB Italia e personalizzata italiaonline.iabacademy.it. I contenuti sono realizzati in studi di registrazione con docenti qualificati e selezionati da IAB Italia."Come prima internet company italiana abbiamo la missione di digitalizzare le imprese del nostro Paese, questo percorso passa anche attraverso la loro formazione oltre che a quella della nostra struttura di consulenti, unica nel nostro mercato. Da oggi lo facciamo con una piattaforma di e-learning di alto profilo, unita all’expertise di IAB Italia. Vediamo la grande opportunità di sviluppo per le PMI Italiane e sentiamo la responsabilità di aiutarle ad affrontare queste sfide con decisione e con le giuste competenze" - ha commentato, Chief commercial officer della business unit SME Media agency di Italiaonline."La divulgazione di una formazione digitale di qualità è un valore fondamentale per IAB Italia. È importante che non solo le aziende del nostro settore, ma anche le imprese che investono in comunicazione e marketing, siano pienamente consapevoli delle molteplici opportunità offerte dagli strumenti digitali. Questo vale anche, e soprattutto, per le PMI che attraverso il web marketing possono migliorare le loro relazioni commerciali e far crescere il proprio business" - ha commentato, Direttore Generale IAB Italia.