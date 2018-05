Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo il lungo weekend del Memorial Day che ieri 28 maggio, ha tenuto gli investitori lontani dalle sale operative, oggi 29 maggio, la borsa diriapre in retromarcia. Ilsta lasciando sul parterre lo 0,88%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso. Sulla stessa linea, in calo loche avvia la giornata in calo dello 0,54%. In retromarcia il(-0,54%).Dal fronte macro, l'indice S&P Case Shiller mostra prezzi delle case che continuano a salire , mentre più tardi verrà svelato il dato sulla fiducia dei consumatori di maggio, e l'indiceForte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,49%),(-0,29%) e(-0,71%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le peggiori performance si registrano suche avvia con un -1,76%. Soffreche evidenzia una perdita dell'1,56%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,65%) e(+1,72%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,32%. Crolla, con una flessione del 2,08%. Vendite suche registra un ribasso dell'1,36%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%.