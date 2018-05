Costamp in luce a Piazza Affari dopo il CdA

Costamp Group

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per(ex Modelleria Brambilla), che a Piazza Affari tratta in rialzo del 6,32% dopo l'approvazione del bilancio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione.Il Valore della produzione è pari a 17,1 milioni di euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 1,4 milioni di euro (EBITDA margin pari all’8,3%). Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,4 milioni di euro (EBIT margin pari all’2,3%), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 1,0 milione di euro. Il Risultato ante imposte è negativo per 0,3 milioni di euro. Il Risultato Netto è negativo per 0,2 milioni di euro.La Posizione Finanziaria Netta è pari a 9,3 milioni di euro.I risultati economici della società attiva nella componentistica del settore automotive riflettono l’impatto dei costi di reverse take over sostenuti direttamente dall’Emittente per 0,3 milioni di euro e non comprendono i dati della controllata Modelleria ARA Srl del 1° semestre 2017.. Tale aumento di capitale sarà finalizzato a cogliere le opportunità di crescita per linee interne ed esterne che si presentano alla società sul mercato. Inoltre, al fine di poter allineare le tempistiche delle operazioni sul capitale, si proporrà all'assemblea dei soci di prorogare il termine di esecuzione dell'aumento di capitale per massimi Euro 4.999.000 deliberato in data 14 dicembre 2017, da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Tali aumenti di capitale contribuiranno altresì, congiuntamente al collocamento privato delle azioni Co.Stamp Srl acquisite in sede di OPA, a favorire il ripristino del flottante.